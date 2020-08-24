Siirt'te PKK operasyonunda 8 tutuklama

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,(DHA)SİİRT´te, terör örgütü PKK'ya yardım sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK'ya yardım sağladıkları belirlenen H.T., S.B., İ.İ., H.B., F.T., M.A., B.B. ve Z.E. isimli şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 20 Ağustos günü düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 8 kişi çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Mehmet Yücel DURAK
2020-08-24 11:25:06
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