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Siirt'te narkotik uygulaması

İHA

Siirt'te uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Siirt'te narkotik uygulaması

Siirt'te uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik uygulama gerçekleştirildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ülke genelinde narkotik uygulaması kapsamında il genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Ekiplerce, çeşitli mahallelerde 311 personel 53 ekibin katılımıyla eş zamanlı uygulamada 23 metruk bina, 45 sokak, 5 iş yeri ve 335 araç kontrol edildi, 933 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Denetimlerde arama kaydı bulunan 2 kişi yakalandı" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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