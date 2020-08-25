Siirt'te, 5'nci kattan düşen otizmli Reşit, ağır yaralandı

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,(DHA)SİİRT'te oturdukları apartmanın 5'nci katından düşen otizmli Reşit Nuhan Bavlı (10), ağır yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Siirt kent merkezindeki Kooperatifler Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Bavlı ailesinin otistik çocukları Reşit Nuhan Bavlı, 5'nci kattaki evlerinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle boşluğa düştü. Olayı görenler sağlık görevlilerine haber verdi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bavlı, ambulansa Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan küçük çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt / Merkez Mehmet Yücel DURAK
2020-08-25 14:46:44
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