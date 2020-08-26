Cinsel saldırı iddiasıyla tutuklanan Musa Orhan, tahliye edildi (3)

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MAHKEME İTİRAZ BAŞVURUSUNU REDDETTİ

Siirt 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığı ile Siirt Barosu'nun intihar eden İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Musa Orhan'ın tahliye kararına yapılan itirazı reddetti.

DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Turan KOYUNCU, Mehmet Yücel DURAK

2020-08-26 12:46:37



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