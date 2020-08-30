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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt’te köylere hizmet götürme seferberliği başlatıldı

İHA

Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, ilçelere bağlı köylere hizmet götürme seferberliği başlattı.

Siirt’te köylere hizmet götürme seferberliği başlatıldı

Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, ilçelere bağlı köylere hizmet götürme seferberliği başlattı.
Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, Baykan ilçesine bağlı köylerde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Baykan ilçesi Kasımlı köyünde yapılan yolu inceleyen ve köylülerle bir araya gelen Canpolat, köy yollarında yapılan hizmetleri yerinde incelediklerini, köylülerin taleplerini yerine getirdiklerini söyledi. Canpolat, "İlimize bağlı ilçelerimiz köylerinde hafta sonları gezi ve inceleme düzenleyerek burada yapılan hizmetleri inceledik. Köylülerimiz ile bir araya gelerek sorunlarını ve yapılması gereken hizmetleri konuştuk. Bu kapsamda son 3 yılda İl Özel İdaresi bütçesinin 3 katını köylerimize hizmet götürmek için harcamış bulunmaktayız. İl Özel İdaresi olarak amacımız köylerimizin sorunlarını çözmektir. Bu kapsamda İl Özel İdaresi olarak yoğun bir mesai içerisindeyiz. Kışın karla mücadelemiz devam ederken, yazın ise köy yollarımızın onarımı ve yolların yapılması ile mücadele ediyoruz. Kasımlı köyü yolunda yol genişletme ve onarım çalışması yapacağız" dedi.

"İl Özel İdare, kırsalın belediyesidir"
İl Özel İdaresinin Pervari, Eruh, Şirvan, Baykan, Tillo ve Kurtalan içlerine bağlı köylerde hizmet seferberliği içinde olduğunu aktaran Canpolat, İl Özel İdaresinin kırsalın belediyesi olduğunu vurguladı. Canpolat, "İl Özel İdaresi kırsalda belediye görevini yapıyor. İmkanlar ve bütçe kapsamında elimizden geleni yapıyoruz. Kış aylarında karla mücadelede ciddi çalışmaları her bölgede yaptık. Araç parkımızı güçlendirmemiz ile birlikte güzel hizmetlere imza attık. Yaz aylarında ise köylerimize hizmet seferberliği başlattık. İnşallah buradaki işlerimizi bitireceğiz ve öğrencilerimiz ile köy halkı daha güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlayacaktır" diye konuştu.

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