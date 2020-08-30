Siirt’te dev Türk bayrakları dalgandı

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Siirt'te 30 Ağustos Zafer Bayramının 98. yıl dönümü nedeniyle kentin birçok yerinde dev Türk bayrakları dalgalandı.

30 Ağustos Zafer Bayramının 98'inci yıl dönümü nedeni ile Siirt'te etkinlikler yapıldı. Etkinlikler kapsamında kentin belirli yerlerine asılan dev Türk bayrakları, şehrin birçok yerinden görüldü. Farklı noktalara asılan Türk bayrakları, esnaf ve vatandaşları memnun etti.

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