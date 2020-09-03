Ülke ekonomisine 10 milyar TL gelir sağlıyor, hasada başlandı

Siirt'te ‘yeşil altın' olarak bilinen fıstıkta yılın ilk hasadı başladı. Toplanan fıstıklar kilogramı 40 liradan tesislere satılıyor.

Kent merkezine 3 kilometre uzaklıkta bulunan bağlarda yetişen fıstık hasadına başlandı. Sabah erken saatlerinde başlayan fıstık toplama işlemleri akşam saatlerine kadar sürüyor. Çuvallara doldurulan fıstıklar daha sonra işlenmek üzere tesislere bırakılıyor. Siirt fıstık üreticisi olan Necdet Akbey, Siirt fıstığının il ve ülke ekonomisine büyük katkısı olduğunu dile getirdi. Geçen yıla oranla bu yıl rekoltenin yüksek olduğunu belirten Akbey, Siirt'te hayırlısıyla hasat döneminin başladığını, rekoltenin yüksek olması nedeniyle mutlu olduklarını dile getirdi.



“Ülke ekonomisine getirisi 10 milyar liradır”

Yeşil altında hasat sezonunun başladığını belirten Akbey, “35 yıldır çiftçilikle uğraşıyorum. Bu sene 2020 yılı fıstık hasadına başlamaktayız. Fıstığımızın mahsulü bu sene çok güzeldir. Bunun yaklaşık 10 Milyar TL bazında ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. İnşallah bunun devamı her sene gelir. Çok mutluyuz. Allah'a binlerce kez şükür. İnşallah her sene böyle mahsul bu sene gibi güzel olur çiftçinin yüzü güler” diye konuştu.

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