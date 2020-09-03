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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt'te bahçesine uyuşturucu eken zanlı yakalandı

İHA

Siirt'te bahçesine uyuşturucu eken zanlı yakalandı

Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce, Pervari ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 kilo 200 gram esrar ve 53 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beğendik beldesinde ikamet eden A.P.'nin bahçesine Hint keneviri ektiği bilgisi üzerine operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Narkotik dedektör köpeğinin yer aldığı operasyonda, 10 kilo 200 gram kubar esrar ve 53 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan A.P., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı” denildi.

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