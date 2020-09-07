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Siirt terörle değil, hizmetle anılıyor

İHA

Siirt terörle değil, hizmetle anılıyor

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Eruh’ta ulaşım yatırımlarını inceledi.
Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, beraberinde Ak Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Eruh Kaymakamı Ali Erdoğan, Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi ve AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olgaç ile birlikte SiirtEruh karayolu üzerinde yapım inşaatı devam eden 'Zorava Köprüsü'nde incelemelerde bulundu. Siirt, Eruh karayolu Zorava Çayı üzerinde yapım inşaatı devam eden 350 metre uzunluğunda ve orta ayak yüksekliği 72 metre olan Zorava Köprüsünde incelemelerde bulunan Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindekiler, firma ve diğer yetkililerden, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Huzur ve güven iklimi ile birlikte vatandaşların yaşam kalitelerini daha da yükseltmek amacıyla çalışmaların devam ettiğini belirten Vali Hacıosmanoğlu, “Ulaşım ağında yer alan yatırımların tamamlanması için yoğun bir çaba içindeyiz. Zorava Köprüsü’nün önemli bir mühendislik çalışmasıdır” dedi.
Siirt’in hak ettiği güzel yatırımlarla buluşturmaya devam edeceklerini belirten Siirt Ak Parti Milletvekilli Osman Ören ise, “İnşallah en kısa zamanda köprümüz tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine girecektir. İlimizde devam eden tüm yatırımların takipçisiyiz, yoğun bir çaba içinde çalışıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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