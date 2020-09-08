Siirt'te, 11 fıstık hırsızı yakalandı

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,(DHA)SİİRT'te, bahçelerden fıstık çalan 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki bahçelerde yaşanan fıstık hırsızlıkları üzerine çalışma başlattı. Ekipler, kimliklerini tespit ettikleri 11 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı.
Şüphelilerin adresinde yapılan aramada, çuvallar içinde yüklü miktarda fıstık ele geçirildi.
Fıstıklar sahiplerine teslim edildi.
DHA-Genel Türkiye-Siirt Mehmet Yücel DURAK
2020-09-08 11:15:09
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