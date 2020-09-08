Siirt’te fıstık çaldıkları tespit edilen 11 şüpheli yakalandı

Siirt’te fıstık bahçelerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 11 şahıs yakalandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde terör suçları başta olmak üzere meydana gelen olayların aydınlatılması ve faillerinin yakalanarak adalete teslim edilmesi maksadıyla tüm birimleriyle, kamu düzeninin sağlanması, güven ve huzur ortamının devamlılığı için önleyici kolluk devriyeleri icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “Ekiplerce, fıstık hırsızlığı olaylarını önlemek maksadıyla, vatandaşlara hırsızlık olaylarına karşı daha tedbirli olmaları hususunda gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapılmaktadır. 01 Ağustos 07 Eylül 2020 tarihleri arasında icra edilen önleyici kolluk devriyesi faaliyetlerinde fıstık hırsızlığı olaylarına karışan 11 şüpheli, planlı ve titiz çalışmalar sonucu çaldıkları fıstıklar ile suçüstü yakalanmış ve yasal işlemleri tamamlanmak üzere adli makamlara teslim edilmiştir” denildi.

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