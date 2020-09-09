Siirt'te terör örgütü PKK üyeliğinden aranan şüpheli yakalandı

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Siirt’te PKK terör örgütüne üye olmak suçundan aranan şüpheli yakalandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütüne üye olmaktan hakkında arama kaydığı bulunan M.Y.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında arama kaydı bulunan M.Y. isimli şüpheli şahıs, 8 Eylül 2020 günü yapılan planlı ve titiz çalışmalar sonucu yakalanarak, yasal işlemleri yapılmak üzere adli makamlara sevk edilmiştir" denildi.

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