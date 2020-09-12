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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt'te Yıldırım-11 Herekol Operasyonu devam ediyor

İHA

Siirt'te Yıldırım-11 Herekol Operasyonu devam ediyor

Siirt'te bin 3 personelin katılımı ile Yıldırım11 Herekol Operasyonunun devam ettiği öğrenildi.
PKK’lı teröristlerin tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Siirt İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan Yıldırım11 Herekol Operasyonu aralıksız devam ediyor. Operasyonda Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 3 personel görev alıyor. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik 13 Temmuz'da başlatılan Yıldırım operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 54 terörist etkisiz hale getirildi, 24 işbirlikçi yakalandı. Operasyonlarda ayrıca 112 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah, mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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