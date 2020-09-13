Mehmetçikten duygulandıran hareket

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Siirt’te devam eden Yıldırım11 Herakol Operasyonu'nda kırsal alanda kaybolan keçi Mehmetçik tarafından bulundu. Susuzluktan bitkin düşen keçiye Mehmetçik kompozitinden su içirerek susuzluğunu giderdi. Duygulandıran bu davranış sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Bölücü terör örgütü PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Siirt İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan Yıldırım11 Herekol Operasyonu devam ederken, kırsal alanda kaybolmuş bir keçi bulan Mehmetçik susuzluktan bitkin düşen keçiye kompozitinden su içirdi. Jandarma Genel Komutanlığının resmi Twitter, Facebook ve Instagram hesaplarından paylaştığı Mehmetçik, kısa sürede binlerce kişiden beğeni aldı. Paylaşımda, "Dağdaki oğlağın kaygısını duymak. Yıldırım11 Herekol Operasyonu'nda karşılaştığımız kaybolmuş oğlağa kompozit başlığımızdan su içirip, Jandarma Özel Harekat ailemizin misafiri olması için birliğimize getirdik" ifadelerine yer verildi.

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