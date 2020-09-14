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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt'in 'Şeref Günü' kutlandı

İHA

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 16. Kolordu Komutanı iken Siirt'e gelişinin 104'üncü yıl dönümü törenle kutlandı.

Siirt'in 'Şeref Günü' kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 16. Kolordu Komutanı iken Siirt'e gelişinin 104'üncü yıl dönümü törenle kutlandı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 16. Kolordu Komutanı iken Siirt'e gelişinin 104'üncü yıl dönümü olan '14 Eylül Siirt'in Şeref Günü' Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenle kutlandı. Törene, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, 3. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Yarbay Emre Dertli, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı. Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Vali Hacıbektaşoğlu şeref defterini imzaladı.
Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, "Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, hoşgörü ve sevginin, barış ve kardeşlikle yoğrulduğu, içinde farklı kültür ve dillerin, huzur ve güven ikliminde bir arada yaşadığı kadim şehrimiz Siirt’e teşriflerinizin 104’üncü yıl dönümünü büyük bir heyecan ve gururla kutluyoruz" dedi.
Tören konuşmaların ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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