Vücuttaki demir eksikliği için büryan kebabı önerisi



Turan KOYUNCUMehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)SİİRT'e özgü büryan kebabı, koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenlerin vazgeçilmezi oldu. Beslenme ve Diyet Uzmanı Nuray Altınkum, demir eksikliği için büryan kebabının tüketilmesini tavsiye ederek, "Büryan kebabında protein miktarı çok yüksek. Bunun termik etkisi yüksektir. Demir eksikliği olanlar için çok faydalı bir besin kaynağıdır" dedi.

Siirt'in vazgeçilmez yöresel yemeklerinden olan büryan kebabı, sadece kentte yaşayan ve kente gelenler değil, Türkiye'nin birçok yerinde yemek yemeyi sevenlerden rağbet görmeye devam ediyor. Saat 02.00'de derin kuyularda meşe ağacının ateşinin buharıyla pişirilen ve sabah karşı servisine başlanan Siirt büryanı, koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenlerin de vazgeçilmezi oldu.

'METABOLİZMAYI HIZLANDIRIYOR'

Büryanın en önemli özelliğinin diğer etlerden farklı pişirilme şekli olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Nuray Altınkum, vücuttaki demir eksikliği için büryan kebabının tüketilmesini önerdi. Büryan kebabının yaylalarda yetişen kuzulardan yapıldığını anlatan Altınkum, bundan dolayı büryanın diğer etlere göre daha fazla vitamin ve mineral içerdiğini söyledi. Altınkum, "Büryanı diğer etlerden ayıdan en önemli özelliği meşe odunuyla pişmesidir. Bu pişirme ete farklı bir lezzet katıyor. Büryan kuyusu 3 metre derinliğinde olması etin kendi yağıyla pişirilmesine sebep oluyor. Büryan kebabı, protein miktarı çok yüksektir. Metabolizmayı hızlandırıyor ve aynı zamanda tok tutuyor. İçindeki Büryan kebabımızdan önemli olan bir diğeri ise protein miktarı çok yüksek bunun yani termik etkisi yüksektir. Etimizde demir yüksek oranda bulunuyor. Demir eksikliği olanlar için çok faydalı bir besin kaynağıdır. Pandemi sürecindeyiz ve koronavirüste sağlıklı ve dengeli beslenmek çok önemli bu sebepten ötürü günlük alanında protein miktarınıza dikkat etmemiz gerekmektedir" dedi.

KORONAVİRÜS SALGININDAN SONRA BÜRYANA İLGİ ARTTI

Büryan ustası Murat Kayaalp, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde et tüketiminin yoğun olduğunu ifade ederek, koronavirüse karşı uzmanların et tüketilmesi önerilerinin ardından büryan kebabına ilginin artığına dikkat çekti. Kayaalp, "Sabah tüketilen büryan kişiyi toktu yor, dinçte tutuyor bu sebepten ötürü hastalığı yenmeye sebep oluyor. Siirt genelinde ortama 7-8 büryan kebabı lokantası bulunmaktadır ve bunların tamamı işlerinden memnun olduğunu düşünüyorum. Şimdi Batman, Diyarbakır, Elazığ ve özellikle İstanbul gibi birçok şehre büryan gönderiyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Siirt / Merkez Turan KOYUNCU, Mehmet Yücel DURAK

2020-09-15 08:49:18



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