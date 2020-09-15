Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Haberi olmadan bankadan kredi çekildi, 65 bin lira dolandırıldı Siirt'te yaşayan 28 yıllık öğretmen Ahmet Hikmet Demirel'in internet bankacılığını kullanan dolandırıcılar, 12 Martta 50 bin lira kredi çekti Krediyi kendi hesaplarına aktaran dolandırıcılar, bununla da kalmayıp 15 bin lira ek hesap oluşturup buradaki parayı da aldı Pandemi nedeni ile bankaların kredi ödemelerini ertelemesinden dolayı durumun farkına yeni varan Demirel, yetkililerin kendisine yardım etmesini bekliyor

İHA

Haberi olmadan bankadan kredi çekildi, 65 bin lira dolandırıldı Siirt'te yaşayan 28 yıllık öğretmen Ahmet Hikmet Demirel'in internet bankacılığını kullanan dolandırıcılar, 12 Martta 50 bin lira kredi çekti Krediyi kendi hesaplarına aktaran dolandırıcılar, bununla da kalmayıp 15 bin lira ek hesap oluşturup buradaki parayı da aldı Pandemi nedeni ile bankaların kredi ödemelerini ertelemesinden dolayı durumun farkına yeni varan Demirel, yetkililerin kendisine yardım etmesini bekliyor

Siirt’te yaşayan 28 yıllık öğretmen Ahmet Hikmet Demirel adına, 12 Mart 2020'de internet bankacılığı üzerinden 50 bin lira kredi çekildi. Bununla da yetinmeyen dolandırıcılar, 15 bin liralık ek hesabı da boşaltarak kayıplara karıştı. Pandemi nedeni ile bankaların kredi ödemelerini ertelemesinden dolayı durumun farkına yeni varan Demirel, yetkililerin kendisine yardım etmesini bekliyor.
Olay 12 Martta meydana geldi. İddiaya göre, eğitimci Ahmet Hikmet Demirel'in internet bankacılığı hesabını ele geçiren dolandırıcılar, ön onaylı 50 bin liralık kredi çekti. Bu parayı kendi hesaplarına aktaran dolandırıcılar, daha sonra ek hesap limitini arttırıp 15 bin liraya çıkararak buradaki parayı da aldı. Demirel, pandemi nedeni ile bankaların kredi ödemelerini ertelemesinden dolayı durumun farkına yeni vardı. Mağdur., hesabından iki dolandırıcı tarafından 65 bin lira çekildiğini bankadan gelen ihtarnameyle öğrendi. Dolandırıcılık yöntemine maruz kalan Demirel, durumu karakola giderek polis memurlarına bildirdi. İsimleri tespit edilen dolandırıcılar hakkında Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Mağduriyetinin giderilmesi için yetkililerden destek isteyen Demirel, "Siirt'te 28 yıllık eğitimciyi ve tanınan biriyim. 12 Martta bir bankanın internet bankacılığı üzerinden dolandırıldım. Dolandırıldığımı da bankadan gelen ihbarnameyle öğrendim. Adıma tanımlı ön onaylı 50 bin liralık krediyi Dilgeş A. ve Burak B. adlı iki dolandırıcı hesabımdan çaldı ve ayrıca aynı kişiler gece yarısı bir işlem daha yaparak esnek hesabımda bulunan 15 bin lirayı da çekerek beni borçlandırdı. Bu kişileri kesinlikle tanımıyorum. Kredi kartımı Siirt Şubesinde aldığımda bile bana en az 10 imza attıran ve kredi kartımı bu şekilde veren banka, 50 bin liralık kredi ile 15 bin liralık esnek hesabım çalındığında neden beni bilgilendirmedi? Neden tarafıma mobil onay kodu göndermedi? Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Yetkililerden yardımcı olmalarını bekliyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirt’te PKK’lı teröristlere ait sığınaklar imha edildi
YEREL HABERLER Siirt’te PKK’lı teröristlere ait sığınaklar imha ...
Vücuttaki demir eksikliği için büryan kebabı önerisi
YEREL HABERLER Vücuttaki demir eksikliği için büryan kebabı önerisi
Siirt'in 'Şeref Günü' kutlandı
YEREL HABERLER Siirt'in 'Şeref Günü' kutlandı
Sürüden ayrılan keçiye Mehmetçik sahip çıktı
YEREL HABERLER Sürüden ayrılan keçiye Mehmetçik sahip çıktı
Siirt’te bahçede çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü
YEREL HABERLER Siirt’te bahçede çıkan yangın evlere sıçramadan ...
Mehmetçikten duygulandıran hareket
YEREL HABERLER Mehmetçikten duygulandıran hareket

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X