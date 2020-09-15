Siirt’te PKK’lı teröristlere ait sığınaklar imha edildi

Siirt’in Pervari ilçesi Yazlıca Dağı bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen sığınak ve barınak imha edildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için Siirt Herekol Yıldırım11 operasyonu icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Pervari ilçesi Yazlıca Dağı bölgesinde PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi, tespit edilecek bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, kış üslenmesi olarak kullanılabilecek sığınak ve barınakların kullanılamaz hale getirilmesi ve bölücü terör örgütü mensuplarının kış tertiplenmelerini engellemek maksadıyla Siirt Herekol Yıldırım11 operasyonunun icrasına başlanılmıştır. İcra edilen operasyon kapsamında, sığınakbarınak ve toprak altına gizlenmiş vaziyette kış üslenmesi için stok yapılan bol miktarda yaşam ve gıda malzemesi ile birlikte el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirilmiştir. Sığınak ve barınak olarak kullanılan ve kullanılması muhtemel yerler kullanılamaz hale getirilmiştir" denildi.

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