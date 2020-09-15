Siirt'te PKK'nın kullandığı sığınak ve barınaklar imha edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt'te PKK'nın kullandığı sığınak ve barınaklar imha edildi

DHA

Siirt'te PKK'nın kullandığı sığınak ve barınaklar imha edildi


Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,(DHA)-SİİRT'te devam eden 'Yıldırım-11 Herekol Operasyonu'nda terör örgütü PKK'lıların kullandığı sığınak ve barınaklar imha edildi.
Siirt'te İl Jandarma Komutanlığı'nca Pervari ilçesi Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi, tespit edilecek teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, kış üslenmesi olarak kullanılabilecek sığınak ve barınakların imha edilmesi amacıyla başlatılan 'Yıldırım-11 Herekol Opersasyonu' devam ediyor. Operasyonda, sığınak ve barınaklar ile toprak altına gizlenmiş şekilde kış üslenmesi için stok yapılan bol miktarda yaşam ve gıda malzemesi ile EYP yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Sığınak ve barınak olarak kullanılan ve kullanılması muhtemel alanlar imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.FOTOĞRAFLARDHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Mehmet YÜCEL DURAK
2020-09-15 10:59:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirt’te PKK’lı teröristlere ait sığınaklar imha edildi
YEREL HABERLER Siirt’te PKK’lı teröristlere ait sığınaklar imha ...
Haberi olmadan bankadan kredi çekildi, 65 bin lira dolandırıldı Siirt'te yaşayan 28 yıllık öğretmen Ahmet Hikmet Demirel'in internet bankacılığını kullanan dolandırıcılar, 12 Martta 50 bin lira kredi çekti Krediyi kendi hesaplarına aktaran dolandırıcılar, bununla da kalmayıp 15 bin lira ek hesap oluşturup buradaki parayı da aldı Pandemi nedeni ile bankaların kredi ödemelerini ertelemesinden dolayı durumun farkına yeni varan Demirel, yetkililerin kendisine yardım etmesini bekliyor
YEREL HABERLER Haberi olmadan bankadan kredi çekildi, 65 bin lira ...
Vücuttaki demir eksikliği için büryan kebabı önerisi
YEREL HABERLER Vücuttaki demir eksikliği için büryan kebabı önerisi
Siirt'in 'Şeref Günü' kutlandı
YEREL HABERLER Siirt'in 'Şeref Günü' kutlandı
Sürüden ayrılan keçiye Mehmetçik sahip çıktı
YEREL HABERLER Sürüden ayrılan keçiye Mehmetçik sahip çıktı
Siirt’te bahçede çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü
YEREL HABERLER Siirt’te bahçede çıkan yangın evlere sıçramadan ...
Mehmetçikten duygulandıran hareket
YEREL HABERLER Mehmetçikten duygulandıran hareket

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X