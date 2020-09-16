Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Eruh'ta şal-şapik atölyesini gezdi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Eruh ilçesinde, kaymakamlık ve Halk Eğitim Merkezi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren yöresel şalşapik dokuma atölyesini ziyaret etti.

İlçe Kaymakamı Ali Erdoğan’dan atölye çalışmaları ile ilgili bilgi alan Vali Hacıbektaşoğlu, atölyeyi gezerek, burada üretilen ürünleri inceledi. Atölye çalışanlarıyla da sohbet ederek şalşapik kumaşı hakkında detaylı bilgi alan Vali Hacıbektaşoğlu, “Mezopotamya’da dokunan ilk tarihi kumaşlardan bir olan şalşapik kumaşı ilimizin, çok önemli bir kültürel mirasıdır. El emeği ve büyük bir ustalık ve maharetle üretilen kumaşın gelecek nesillere aktarılması ve yaşatılması için her türlü desteği veriyoruz, destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Atölye çalışanlarını kutlayan Vali Hacıbektaşoğlu, atölyede istihdamı daha da artıracak projelere her türlü desteğin verileceğini sözlerine ekledi.

Şalşapik dokuma atölyesinde incelemelerini tamamlayan Vali Hacıbektaşoğlu, daha sonra Eruh Bayırözü askeri üs bölgelerinde kahraman Mehmetçiklerle bir araya geldi.

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