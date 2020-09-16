Siirt’te 5 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt’in Baykan ilçesinde gerçekleştirilen Yıldırım11 Herekol operasyonunda, 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Jandarma Genel Komutanlığının resmi Twitter adresi üzerinden yapılan açıklamada, Yıldırım11 Herekol Operasyonu kapsamında, Siirt’in Baykan ilçesi Tandır Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı jandarma komando ve jandarma özel harekat birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.