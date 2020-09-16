Siirt’te 5 terörist etkisiz hale getirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Siirt’in Baykan ilçesinde gerçekleştirilen Yıldırım11 Herekol operasyonunda, 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.



Jandarma Genel Komutanlığının resmi Twitter adresi üzerinden yapılan açıklamada, Yıldırım11 Herekol Operasyonu kapsamında, Siirt’in Baykan ilçesi Tandır Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı jandarma komando ve jandarma özel harekat birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.