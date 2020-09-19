Siirt'in Kurtalan ilçesinde öğretmenler, İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında Kaymakamı İhsan Emre Aydın’ı makamında ziyaret etti.

Kurtalan İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysal Polat, şube müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler, Kaymakam İhsan Emre Aydını’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymak Aydın, yeni eğitim öğretim yılının korona virüs salgınının etkisi ile başladığını söyledi. Kaymakam Aydın, "“Yeni bir egˆitimo¨gˆretim yılının tu¨m u¨lkede oldugˆu gibi ilc¸emizde de korona virüs salgını etkisi altında bas¸lamıs¸ ve bu c¸erc¸evede gerekli tedbirler o¨gˆrencilerimize uzaktan egˆitim yolu ile eris¸im sagˆlanmamıs¸tır. Ayrıca uzaktan eris¸im imkanı olmayan o¨gˆrencilerimiz ic¸in de okullarımızda EBA canlı destek merkezleri ac¸ılmıs¸tır. Gerek yu¨z yu¨ze, gerekse uzaktan egˆitim ile su¨recinin en verimli s¸ekilde gerc¸ekles¸mesi adına gerekli tu¨m c¸alıs¸maları yapmaktayız. Korona virüs salgını etkisi altında bas¸layan 20202021 egˆitim o¨gˆretim yılının sagˆlık ic¸inde gec¸mesini temenni ediyor, o¨gˆrencilerimize bas¸arılar, o¨gˆretmenlerimize kolaylıklar diliyorum" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysal Polat ise yeni eğitim öğretim yılının öğrencilere, velilere ve ilçeye hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Ziyaret, öğretmenlerin Kaymakam Aydın’a çiçek takdimi ile son buldu.

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