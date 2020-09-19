Siirt'te 2 köy ve 1 mezra karantinaya alındı

Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı ve Kayahisar köyleri ile ilçeye bağlı Kayalık mezrası korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı ile Kayahisar köyleri ile ilçeye bağlı Kayalık mezrasının korona virüs salgını nedeniyle pozitif vaka ve temaslı vatandaşların tespit edilmesi nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, ’’İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca korona virüs salgınından korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alınması kararlaştırılan köy ve mezrada 14 gün süreyle karantina uygulaması başlanmıştır’’ denildi.

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