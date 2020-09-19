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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt'te 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

İHA

Siirt'te 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Gaziler Günü nedeniyle Siirt Valiliğince hazırlanan anma programı çerçevesinde ilk tören Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtında yapıldı.
Atatürk Anıtına çelen sunulması, şehit ve gazilerin anısına yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı’ndan sonra, günün önem ve anlamını belirten konuşmalar yapıldı. Valilik adına günün önemini belirten bir konuşma yapan Siirt Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Ahmet Remzi Oran, tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk milletinin işgal ve esarete alışık olmayan asil ve büyük bir halk olduğunu söyledi. Gaziler günü olan 19 Eylül'ün öyle bir değerin ifadesi olduğunu dile getiren Oran, "Milletlerin maddi değerler etrafından meydana gelmiş mekanik topluluklar yığını değil. Millet, şuurlu, manevi, insani, milli değerler etrafından bir araya gelen canlı bir organizmadır. Milletleri tarihsel akış içinde asil bir ruh sürükler. Millet olabilmek çok yüksek bir insani katına ulaşmak demektir. Bu manada milletimiz tarih boyunca dünya insanlığına hak, medeniye, adalet ve insanlık götürme, gerçek yolu gösterme amacıyla yaşamış serdengeçti fedailer topluluğudur. Gaziler günü olan 19 Eylül böyle bir değerin ifadesidir" dedi.
Gaziler Günü anma programı, Vali Vekili Resul Özdemir ve protokol üyelerinin Siirt Gazi ve Şehit Gazi Aileleri Dernekleri Federasyon Başkanlığını ziyaret ederek, günlerini kutlamaları ile sona erdi. Gaziler günü münasebetiyle, Vali Vekili Resul Özdemir ve beraberindeki il protokolü daha sonra şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti. Programa Vali Vekili Resul Özdemir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, 3. Komando Tugay Komutanı Vekili Piyade Yarbay Emre Dertli, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sırrı Akbay, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, Siyasi parti ve STK il temsilcileri, Şehit ve Gazi ailelerinin yakınları, Gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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