Siirt Belediyesince okullarda dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı

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Siirt Belediyesi ekiplerince 20202021 eğitim öğretim yılında korona virüs önlemleri kapsamında kentteki okullar dezenfekte edildi.

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgını nedeniyle ara verilen eğitimöğretim anaokulu ve 1. sınıflar için başladı. Siirt’te de salgın nedeniyle okullarda gerekli önlemler alındı. Belediye ekiplerince okullarda tüm dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı. Hijyen ve dezenfektan ihtiyaçları karşılanırken okullarda ateş ölçer de bulunduruluyor. Kentte bulunan okul bahçeleri Siirt Belediyesi tarafında yıkanıp dezenfekte edildi.

Dezenfekten çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

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