Siirt'te yaşayan fizik mühendisi, arabasını suyla çalıştıran cihaz yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt'te yaşayan fizik mühendisi, arabasını suyla çalıştıran cihaz yaptı

İHA

Siirt'te yaşayan fizik mühendisi, arabasını suyla çalıştıran cihaz yaptı

Siirt’te yaşayan nükleer ve moleküler fizik alanında yüksek lisans yapan Abbas Bostancı, kendi imkanları ile aracının yüzde 50 suyla çalışmasını sağlayan bir sistem geliştirdi. Bostancı, aracına yerleştirdiği sistemle şehir turu attı.
Azerbaycan'da doğan Bostancı burada fizik bölümünden mezun oldu. Daha sonra nükleer ve moleküler fizik alanında yüksek lisansını tamamlayan Bostancı, Türkiye'ye gelip Siirt'e yerleşti. Burada çeşitli çalışmalar yürüten Bostancı, aracının suyla çalışması için bir sistem geliştirmeye karar verdi. Bostancı, geliştirdiği sistemi aracına entegre ettikten sonra yüzde 50 su ve yüzde 50 benzin ekleyerek çalışmasını sağladı. Bostancı, destek verilmesi durumunda araçların yüzde 100 suyla çalışabileceği bir sistem geliştirebileceğini söyledi.
Kendi imkanları ile yaptığı sistemin araçlarda yüzde 50 suyla çalışabileceğini kaydeden Bostancı, "Sistemi geliştirdim ve kendi arabamda denedim, başarılı oldu. Şu anda gördüğünüz gibi arabamız yüzde 50 su yüzde 50 yakıtla çalışıyor. 100 kilometrede 5 litre yakıt yaktığı zaman bu cihazı koyduktan sonra 2 buçuk litre su iki buçuk litre benzinle çalışıyor. Buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum maddi imkanlar sağlanması halinde yüzde 100 suyla çalışabilen araba düşünüyoruz ve yapabiliriz. Yüzde 100 suyla çalışan araba olduğu zaman sıfır hava kirliliği oluyor. Arabanın motorunda, parçasında değişiklik olmadan sadece su deposunu ekleyip cihazımızı ekliyoruz. Arabamızı çalıştırıyoruz, performansı da etkilemiyor" dedi.
Bostancı, konuşmalarının ardından aracına su ekleyip çalıştırarak şehir turu attı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tillo Işık Hadisesi hazırlıkları tamamlandı
YEREL HABERLER Tillo Işık Hadisesi hazırlıkları tamamlandı
Siirt Belediyesince okullarda dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Siirt Belediyesince okullarda dezenfeksiyon ...
Eruh'ta güvenlik korucusunun aracının geçişi sırasında patlama / Fotoğraf
YEREL HABERLER Eruh'ta güvenlik korucusunun aracının geçişi ...
Eruh'ta güvenlik korucusunun aracının geçişi sırasında patlama
YEREL HABERLER Eruh'ta güvenlik korucusunun aracının geçişi ...
Siirt'te sivil aracın geçişi sırasında teröristlerin döşediği EYP infilak etti
YEREL HABERLER Siirt'te sivil aracın geçişi sırasında teröristlerin ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X