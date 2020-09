2,5 kilo esrarla yakalandı

Mehmet Yücel DURAK/BAYKAN (Siirt), (DHA) SİİRT'in Baykan ilçesinde, jandarma ekiplerince adresinde 2 kilo 500 gram esrarla yakalanan M.Y., gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadeleye yönelik Baykan ilçesinde uygulama gerçekleştirildi. Uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen M.Y., teknik takip sonucu yakalandı. M.Y.'nin adresinde yapılan aramada, 2 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Esrara el koyulurken, M.Y. de gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt / Baykan Mehmet Yücel DURAK

2020-09-24 11:24:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.