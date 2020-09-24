2,5 kilo esrarla yakalandı

Mehmet Yücel DURAK/BAYKAN (Siirt), (DHA) SİİRT'in Baykan ilçesinde, jandarma ekiplerince adresinde 2 kilo 500 gram esrarla yakalanan M.Y., gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadeleye yönelik Baykan ilçesinde uygulama gerçekleştirildi. Uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen M.Y., teknik takip sonucu yakalandı. M.Y.'nin adresinde yapılan aramada, 2 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Esrara el koyulurken, M.Y. de gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt / Baykan Mehmet Yücel DURAK
2020-09-24 11:24:47
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