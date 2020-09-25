Kasten öldürme suçundan aranan 2 zanlı Siirt’te yakalandı

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kasten öldürme suçundan aranan 2 zanlı Şirvan ilçesine bağlı İkizler köyünde yakalandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağl Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Şirvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte yürütülen çalışmalar sonucunda Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesince 'kasten öldürme' suçundan aranan M.S.K. ve M.S.K. isimli firari şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Jandarma ekiplerince, zanlıların Bursa’dan Şirvan ilçesi İkizler köyü Çayağzı mezrasına gelecekleri bilgisi alınmıştır. Şirvan Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek, alınan arama kararına istinaden, 25 Eylül 2020 günü icra edilen operasyon sonucu her iki 2 firari şüpheli gizlendikleri ormanlık alanda yakalanmıştır. Yakalanan şüpheli şahıslar, adli işlemleri tamamlanmak üzere Şirvan Cumhuriyet Savcılığına sevk edilmiş olup, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Siirt E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir” denildi.

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