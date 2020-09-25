Siirt’te korona virüs kekik bal satışlarını iki kat arttırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt’te korona virüs kekik bal satışlarını iki kat arttırdı

İHA

Siirt'in Tillo ilçesi Hatran köyünde bal arıları tarafından kekiklerden toplanan nektarlarla elde edilen kekik balına vatandaşlar rağbet gösterince arıcılar, kekik balı üretimine yöneldi. Arıcıların ürettiği kekik balına talep iki kat arttı.

Siirt’te korona virüs kekik bal satışlarını iki kat arttırdı

Siirt’in Tillo ilçesi Hatran köyünde bal arıları tarafından kekiklerden toplanan nektarlarla elde edilen kekik balına vatandaşlar rağbet gösterince arıcılar, kekik balı üretimine yöneldi. Arıcıların ürettiği kekik balına talep iki kat arttı.
Siirt'te vatandaşlar, korona virüs salgınında bağışıklığı güçlendirici etkisi olması nedeniyle kekik bala yoğun ilgi göstermeye başladı. Korona virüs salgınından korunmak için bal ve bal ürünlerine ilginin arttığını belirten arıcı Cemil Beydoğan, yoğun talep görmesi nedeni ile arıcıların da kekik bal üretimine yöneldiğini söyledi. Korona virüs sebebi ile kekik balına olan talebin arttığını aktaran Beydoğan, "Kekik balı hasadına başladık. Kendim yıllarca bu balı üretmekteyim. Korona virüs salgını nedeniyle kekik balına daha çok rağbet gösterildi. Daha hasada başlamadan yarısından fazla siparişini almışım. Hem kekik hem bal her türlü hastalığa iyi geliyor. Rağbet çok yüksek" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kasten öldürme suçundan aranan 2 zanlı Siirt’te yakalandı
YEREL HABERLER Kasten öldürme suçundan aranan 2 zanlı Siirt’te ...
Siirt Göç İdaresinden hayatını kaybeden Suriyeli Muhammed’in ailesine ziyaret
YEREL HABERLER Siirt Göç İdaresinden hayatını kaybeden Suriyeli ...
Siirt’te uyuşturucu taciri kıskıvrak yakalandı
YEREL HABERLER Siirt’te uyuşturucu taciri kıskıvrak yakalandı
2,5 kilo esrarla yakalandı
YEREL HABERLER 2,5 kilo esrarla yakalandı
Fıstık toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kadın yaralandı
YEREL HABERLER Fıstık toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kadın ...
Siirt Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkıyor
YEREL HABERLER Siirt Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkıyor
Tillo'da 'ışık hadisesi' tedbirlerle izlendi
YEREL HABERLER Tillo'da 'ışık hadisesi' tedbirlerle izlendi
Siirt’te ‘Işık hadisesi’ni izlemek için vatandaşlar bir araya geldiler
YEREL HABERLER Siirt’te ‘Işık hadisesi’ni izlemek için vatandaşlar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X