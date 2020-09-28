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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fıstık işçileri randevuyla çalışmaya başladı

DHA

Fıstık işçileri randevuyla çalışmaya başladı


Mehmet Yücel DURAKTuran KOYUNCU/SİİRT (DHA)SİİRT'in önemli geçim kaynaklarından olan ve bu yıl yüksek rekolte beklenen fıstık hem üreticinin yüzünü güldürdü hem de işçiye olan talebi artırdı. Günlük 100150 TL arasında yevmiyeyle fıstık toplayan işçiler, bu yıl yaşanan bolluk nedeniyle, üreticilere randevu vererek çalışmaya başladı.
Kent ekonomisine önemli katkısı olan fıstıkta hasat sürüyor. Bereketli bir sezon geçiren üreticiler bu yılki verimden memnun. Dolu ve don gibi, ürün kaybına yol açan olumsuzlukların yaşanmamasıyla rekor düzeyde beklenen rekolte hem üreticinin hem de fıstık toplayarak geçimini sağlayan işçilerin yüzünü güldürdü. Ürün bolluğuyla birlikte artan işçi talebi üzerine, işçiler üreticilere randevu vererek çalışmaya başladı. Her yıl fıstık sezonunu iple çektiklerini belirten Mervan Tunç, Siirt dışında Gaziantep ve Şanlıurfa gibi şehirlere de gittiklerini belirterek, "Fıstık toplamanın dar gelirli ailelere katkısı oluyor. Burada kalan aile üyelerimiz Siirt'te bulunan bağlarda fıstık topluyor. Yaptığımız ek iş sayesinde aile ekonomisine de katkıda bulunuyoruz" dedi.
'BAZI ÜRETİCİLERE RANDEVU VERMEK ZORUNDA KALDIK'
Günlük 100 ile 150 TL arasında ücretle çalıştıklarını ve bunun maddi açıdan kendilerine ciddi anlamda destek sağladığını ifade eden Tunç, "Bu işi ailece hemen hemen her yıl yapıyoruz. Fıstık toplama işlemi bağlara göre değişiyor. Bazı bağlarda 30 ile 40 ağaç bulunuyor. Bu sene fıstığın bol olması üreticiyi sevindirdi ve üretici sevindiği için bizler de kazanç elde ettik. Daha önceki yıllarda verimin az olmasından ötürü üretici, işçi tutmaya yanaşmadı. Ancak bu sene ise bizler şu ana kadar 20-30 bağın fıstığını toplamaya başladık ve bazı üreticilere fıstık toplama işlemi için randevu vermek zorunda kaldık" diye konuştu.
'ÖNCE OKUL MASRAFLARIMA, SONRA AİLEME YARDIMCI OLUYURUM'
Uludağ Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ravşan Kılıçaslan da aile bütçesine katkı sunduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:
"Pandemi süreci boyunca ailemin yanındayım. Ailem yıllardır bu şekilde geçimini sağladı ve ben de kendilerine yardımcı olmak için elimden geleni yapıyorum ve yapmaya devam edeceğim. Fıstık hasadı nedeniyle bağlarda çalışıyoruz. Şu ana kadar 20 bağın fıstığını topladık, toplamaya devam edeceğiz. Elde ettiğim gelirin yarısını aileme, geri kalanı da okul masraflarıma harcayacağım."
DHA-Genel Türkiye-Siirt Mehmet Yücel DURAK, Turan KOYUNCU
2020-09-28 08:12:27

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