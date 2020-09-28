Siirt'te tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet YÜCEL DURAK/SİİRT, (DHA)SİİRT'te, ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri arayan 2 şüpheli, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, 'tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi' amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kent merkezinde yaşayan İ.K. ve M.K.'nın ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığını belirledi. Hemen harekete geçen ekipler, şüphelilerin adreslerine baskın yaptı. 2 şüphelinin ev ve araçlarında yapılan aramada sikke, para, metal ve taş heykelciklerden oluşan 92 tarihi eser ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Mehmet YÜCEL DURAK

2020-09-28 12:06:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.