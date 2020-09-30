Vali ve Belediye Başkan Vekili Hacıbektaşoğlu, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Belediyesi tarafından yapımı devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Conkbayır Mahallesi Katı Atık Tesisi yol güzergahında yapımı devam eden 4,25 kilometrelik asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, yetkililerden bilgi aldı. Halka en iyi hizmeti vermenin mücadelesi içerisinde olduklarını belirten Vali Hacıbektaşoğlu, “Bizim tek hedefimiz var, kentimizi daha yaşanılabilir hale getirmektir” dedi.

Asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Vali ve Belediye Başkan Vekili Hacıbektaşoğlu’na Belediye Başkan Yardımcıları Kadir Yıldız , Ahmet Bülbül ve Belediye Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Murat Özekinci eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.