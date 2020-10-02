Hz. Davut’un mesleği teknolojiye yenik düştü

Siirt’te bir dönem çekiç seslerinin inlediği Demirciler Çarşısında son dönemlerde sessizlik hakim. Gelişen teknolojiyle birlikte ustaların yerini makineler aldı. Hz. Davut’un zanaatı olan demircilikle uğraşan esnaf da iş yapamayınca bir bir dükkanlarını kapattı.

Siirt’te 36 yıldır kömür ocağında demiri ısıtıp, döverek şekil veren 49 yaşındaki Murat Honaz, bitme noktasında olan sıcak demircilik mesleğini zor şartlara rağmen sürdürmeye çalışıyor. Baba mesleğini devam ettiren Honaz, gelişen teknolojiye rağmen zor şartlarda mesleğini sürdürüyor. Siirt’te 36 yıldır demir ustası olan Honas, mesleğe ilk başladığı dönemlerde kent merkezinde 200 olan demir ustasının 3’e düştüğünü, son yıllarda da çırak bulamadıklarını, demircilik mesleğinin unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasına girdiğini söyledi. Honaz, kendilerinden sonra kentte mesleklerini devam ettirecek çırak bulmadıklarını söyledi. Honaz, "Ben 36 yıllık demirciyim. Ben şu anda demirlere şekil veriyorum. Teknolojiye yenik düştük. Biz şu anda burada 3 kişiyiz, bizden başka demirci yok. Sene 1988’de biz yazın gece gündüz çalışırdık gece bekçi gelip kapattırırdı. 01.00’a kadar çalışır eve gidiyordum sabah 05.00’te gelir dükkanımı açardım. O eski zaman işleri kalmadı. Yazın gece gündüz çalışıyorduk. Ama şimdi iş yok fazla. Bakırcılar çarşısında 2830 demirci vardı, şimdi 3 demirci kaldık. Çalışamıyoruz köylüler gelmiyor. Demircilerde bitti. HZ. Davut’un zanaatı olan demircilik, bitiyor" dedi.

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