Siirt İl Özel İdaresi Spor'un yardımcı antrenörü ve 2 futbolcusunda koronavirüs çıktı

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Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA) MİSLİ.COM 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Siirt İl Özel İdaresi Spor'da yardımcı antrenör ve 2 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı.

Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Siirt İl Özel İdaresi Spor'un teknik heyeti ile futbolcularına Covid-19 testi yapıldı. Test sonuçlarına göre, yardımcı antrenör ve 2 futbolcuda koronavirüs tespit edildi. Kulüp Başkanı Hıfzullah Canpolat, koronavirüse karşı önemler aldıklarını belirterek, "Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen çalışmalarımız devam ediyor ve takımın moral seviyesini üst seviyede tutmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda hemşehrilerimizden dualarını eksik etmemelerini istiyoruz. Hedefimiz, çıkacağımız her maçı kazanıp, halkımıza armağan etmektir" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Siirt / Merkez Mehmet Yücel DURAK

2020-10-02 11:59:42



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