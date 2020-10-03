Kurtalan’da okullara hijyen malzemeleri dağıtıldı

Korona virüs salgını etkisi altında kademeli olarak yu¨z yu¨ze egˆitime bas¸layan Siirt'in Kurtalan ilçesindeki okullara el dezenfektan standı ve dijital go¨stergeli ates¸ ölc¸er dagˆıtıldı.
Okulların kademeli olarak yu¨z yu¨ze egˆitime bas¸laması ile c¸ocukların sagˆlıklı bir ortamda egˆitim almalarının sagˆlanması ic¸in kaymakamlık ve Kurtalan Belediye Bas¸kanlıgˆı yapılan c¸alıs¸ma ile ilçedeki 40 okula el dezenfektan standı ve dijital go¨stergeli ates¸ o¨lc¸er dagˆıtımı yaptı. Kaymakam ve Belediye Bas¸kan Vekili I·hsan Emre Aydın, “Covid19 salgını dolayısı ile yu¨z yu¨ze egˆitime uzak kalan ve uzun bir aradan sonra tekrar okullarına do¨nen o¨gˆrencilerimizin sagˆlıklı bir s¸ekilde egˆitimlerine devam etmeleri ic¸in ilc¸emizdeki okullarımıza el dezenfektan standı ve dijital go¨stergeli ates¸ o¨lc¸er dagˆıtımında bulunduk. Gerek yu¨z yu¨ze, gerekse uzaktan egˆitim ile su¨recin en verimli s¸ekilde gerc¸ekles¸mesi adına gerekli tu¨m c¸alıs¸malarımız devam etmektedir. Covid19 salgını etkisi altında bas¸layan 20202021 egˆitim o¨gˆretim yılının sagˆlık ic¸inde gec¸mesini temenni ediyor, o¨gˆrencilerimize bas¸arılar, o¨gˆretmenlerimize kolaylıklar diliyorum” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.