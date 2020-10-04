Siirt'te 79 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

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Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda toplam 79 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Cezaevi kavşağı ve Yağmurtepe mevkiinde durdurulan 2 farklı araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen çeşitli markalardan toplam 79 adet cep telefonu ele geçirildi. Cep telefonlarına el konulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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