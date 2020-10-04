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Siirt’te bıttım toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Eruh ilçesine bağlı Ormanardı köyünde bıttım toplamak için ağaca çıkan Halim K. (65) dengesini kaybederek yere düştü. Haber verilmesiyle olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Halim K.’nin öldüğünü belirledi. Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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