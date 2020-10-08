Siirt ve Batman'da PKK operasyonu: 11 gözaltı

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Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,(DHA)SİİRT ve Batman'da terör örgütü PKK'nın işbirlikçilerine yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın işbirlikçilerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Siirt merkez ve Eruh ilçesi ile Batman'da tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Mehmet Yücel DURAK

2020-10-08 11:56:53



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