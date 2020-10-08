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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt ve Batman'da PKK operasyonu: 11 gözaltı

DHA

Siirt ve Batman'da PKK operasyonu: 11 gözaltı


Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,(DHA)SİİRT ve Batman'da terör örgütü PKK'nın işbirlikçilerine yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın işbirlikçilerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Siirt merkez ve Eruh ilçesi ile Batman'da tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Mehmet Yücel DURAK
2020-10-08 11:56:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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