Siirt’te 143 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 ayrı araçta yapılan aramada 143 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince “Kaçakçılık Suçlarının Önlenmesine“ yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Siirt’te 3 farklı araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen çeşitli markalarda 143 cep telefonuna ve 110 adet şarj aletine el konulmuştur. Olayla ilgili olarak yürütülen adli tahkikat devam etmektedir” denildi.
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