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Vali Hacıbektaşoğlu: "Belediyenin her kuruşunu vatandaş için harcayacağız" Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, asfaltlanan yol çalışmasını 3 kilometre yürüyerek denetledi

İHA

Vali Hacıbektaşoğlu: "Belediyenin her kuruşunu vatandaş için harcayacağız" Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, asfaltlanan yol çalışmasını 3 kilometre yürüyerek denetledi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Doğan, Çal ve Veysel Karani mahallelerinde yapılan sıcak asfalt çalışmalarını 3 kilometre yürüyerek denetledi.
Vali Hacıbektaşoğlu, AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olğaç, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Bülbül ve ilgili kurum amirleri ile çalışmaları denetledi. Yolu gezen Vali Hacıbektaşoğlu, çalışmalar hakkında Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Bülbül’den bilgi aldı. Asfaltlama çalışmalarının 6 kilometre olduğunu belirten Vali Osman Hacıbektaşoğlu, vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak adına çalışmaların devam ettiğini söyledi. Vali Hacıbektaşoğlu, "Siirt Belediyesi imkanlar ölçüsünde tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşlarımızdan gelen öncelikli ihtiyaçlarımızdan, ihtiyaç önceliğine göre belirli bir sıraya koyuyoruz ve devam ediyoruz çalışmalara. Katı atık tesisimizin olduğu güzergah mahallelerin içinden geçen yol ve onun alternatif güzergahı Veysel Karani Mahallesi, burada yol çalışmalarımız devam ediyor. Bağ ve fıstık bahçelerimizin olduğu yollar çalışmalarım devam ediyor. 6 kilometre asfalt kaplaması yapılıyor. Çalışmaları devam ettireceğiz inşallah. Belediyenin her kuruşunu vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda muhtarlarımızla vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda her kuruşunu yerli yerinde harcayacağız" dedi.

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