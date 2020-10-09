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Siirt'teki çinko fabrikası, Erdoğan'ın milletvekili seçildiği tarihte açılacak

DHA

Siirt'teki çinko fabrikası, Erdoğan'ın milletvekili seçildiği tarihte açılacak


Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)SİİRT'te yapımı süren ve Türkiye'de ilk kez yüzde yüz saflıkta kurşun çinko üretilecek fabrikanın açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt'te milletvekili seçilmesinin yıldönümü olan, 9 Mart'ta açılacak.
Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde 145 dönümlük alanda 102 milyon lira maliyetle, Türkiye'de ilk kez yüzde yüz saflıkla çinko üretilecek fabrikanın yapımı sürüyor. Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, beraberindeki AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay ile birlikte, fabrikanın inşaat alanında incelemede bulundu. 
Fabrikanın sahibi Fikret Baydırman'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Hacıbektaşoğlu, tesiste ilk fazda yıllık 30 bin ton çinko üretileceğini söyledi. Vali Hacıbektaşoğlu, "Çinko, Hakkari'de cevher olarak çıkarılıp, buraya gelecektir ve yıllık 30 bin çinko üretimi yapılacak. Türkiye ve Siirt ekonomisine çok büyük bir katkı sağlayacaktır. Burada yaklaşık binin üzerinde doğrudan istihdam sağlanmış olacaktır" dedi.
AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, fabrikanın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002'de milletvekili seçilmesinin yıldönümü olan 9 Mart'ta açılacağını söyledi. Aktay, "Burada Türkiye´nin ilk çinko izabe tesisini kuruyoruz. Fabrikanın çalışması yaklaşık 2 yıldan bu yana devam etmektedir. Bu hazırlıkların büyük kısmı projelerin hazırlanma aşamasıdır ve bu aşamada çok güçlü bir mühendislik ekibi ile çalışıyoruz. İnşallah 9 Mart itibariyle Cumhurbaşkanı'mızın Siirt´ten seçilişinin yıldönümü münasebetiyle o tarihe yetiştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Siirt Mehmet Yücel DURAK
2020-10-09 13:45:05

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