Terörün temizlendiği bölgede Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali'nin finali yapıldı

Siirt'te 59 Ekim tarihleri arasında yapılan "Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali" sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali'nin finali, bir zamanlar terörle anılan Siirt’in Eruh ilçesinde yapıldı. Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, en güzel tanıtımın sinema ile görsel sanatla yapılabileceğini dile getirerek, eserlerini oluşturmada emek harcayan herkese teşekkür etti. Demircan, “Filmleriniz ile festivale katılımınız baştan sona bir var olma ve var etme iradesidir. Ödül alan almayan bütün filmleri, o filme emek verenleri ortaya koyduğunuz eserleri alkışlayanları, umudunu sizde yetiştirenleri var olma iradenizi destekleyenleri, bize değer katan eserleriniz çevresinde bulunan herkesi canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

Doğa, inanç ve kültür kenti Siirt’te böyle anlamlı bir festivale ev sahipliği yapmaktan ve kapanış programının kadim ilçe Eruh’ta yapılmasından mutluluk duyduğunu dile getiren Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu ise, geçmişte Siirt’te yapılan birçok film çalışmasının bu şehrin topraklarında filizlenmiş birer tomurcuk olduğunu, akademik çalışmaların ve film festivallerinin kültürünü geliştirmek için katkısının çok değerli olduğunu söyledi. Vali Hacıbektaşoğlu, “Bütün Siirtli çocuklarımıza, gençlerimize çok önemli vizyonlar kazandıracaktır. Burada sayın bakan yardımcımız da ifade ettiler, bu Siirt’in temsil ettiği, Siirt’in ürettiği değerleri çocuklarımızı sinemaya taşıyacaktır, bunlara vesile olacaktır. Bugün bütün Türkiye’yi Siirt’i görmeye, Siirt’i gezmeye, Siirt’in değerleriyle buluşmaya davet ediyorum. Ben bu festivalin düzenlenmesinde, 3’sünü düzenlemekteyiz, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yarışmaya yurt içinden 240, yurt dışından 70 film katıldı. Bütün katılımcılara, bütün sanatçılara, yapımcılara, yönetmenlere, senaristlere, oyunculara çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Tören ilk üçe girenlere plaket verilmesiyle sona erdi.

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