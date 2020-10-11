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Devlet destek verdi, Siirt'te gıda ve tarımsal işletmeler arttı

İHA

Devlet destek verdi, Siirt'te gıda ve tarımsal işletmeler arttı

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince kırsal kalkınma yatırımları kapsamında desteklenen işletmeler ziyaret edildi.
Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince, Kurtalan ilçesinde yüzde 50 hibe desteği ile kurulan lisanslı depoculuk faaliyeti olan yıllık 20 bin ton kapasiteli silolar ve kentte devam eden helva ve tahin fabrikası incelenerek, iş yerleri sahiplerinden işletme konusunda bilgi aldı. Kentte tarımsal üretimin arttırılması ile birlikte gıda ve tarımsal alanda faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret ettiklerini belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, gıda ve tarımsal alanda daha iyi yerlere geleceklerini söyledi. Demirhan, "İlimizde işletmelerin sayı ve kapasite olarak büyümelerini istiyoruz. Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında ilimizde faaliyet gösteren işletmelerimizin en üst düzeyde faydalanması konusunda Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün tüm imkanları ile işletmelerimizin yanında ve hizmetlerinde olacağız. Gıda ve tarımsal alanda faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret etmeye devam edeceğiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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