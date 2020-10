Siirt'te teröristlerin katlettiği 11 kişinin acısı 26 yıldır dinmiyor

Siirt'e bağlı Bayraktepe köyünde PKK'lı teröristlerce 26 yıl önce düzenlenen saldırıda şehit olan 11 kişinin acısı dinmiyor. Bayraktepe köyünde yaşayan vatandaşların yaptırdığı dev Türk bayrağı o günden beri köyün tepesinde dalgalanıyor.

Siirt kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Bayraktepe köyünde yaşayan vatandaşlar, Türk bayrağını köyün tepesinde dalgalandırıyor. 17 Kasım 1994’te köylerine baskın yapan PKK’lı teröristlerin 11 kişiyi katlettiğini belirten Mehmet Şehitoğlu, öldürülenler arasında annesinin de olduğunu, annesinin acısının geride kalan 26 yıla rağmen dinmediğini söyledi. Şehitoğlu, "Bayraktepe köyünde yaşıyorum. 1994 yılında 17 Kasımda köyümüz baskına uğradı. 11 şehit verdik. Bunların içerisinde biri benim annem. Aynı acıyı her gün yaşıyoruz. Burada görmüş olduğunuz bayrağı 26 yıldır dalgalandırıyoruz. Çevre köylerden her yerden görünecek şekilde 36 metre yükseklikte bayrağımızı dalgalandırıyoruz. Dalgalandırmaya da devam edeceğiz" dedi.

Şehit yakınlarından Abdullah Şehitoğlu ise "1994 yılında PKK terör örgütü tarafından köyümüz basıldı. O günden bugüne kadar bayraklarımızı göndere çektik. Ben de şehit torunuyum ve bu olayı biz büyüklerimizden öğrendik büyüklerimizden duyduk. O olayın anlatılışı diyorlar ya yaşayan insanlardan duyulur, biz bunları duyduk biz bayrağımızı sevgiyle, muhabbetle, aşkla daha çok göndere çektik. Bölge köylerden gözüken bayrağımız 36 metre yüksekliğinde 150 metre büyüklüğünde bayrağımız her zaman dalgalanacaktır inşallah" diye konuştu.

