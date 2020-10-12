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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt’te gıda kontrol görevlisi eğitim kursu düzenlendi

İHA

Siirt’te gıda kontrol görevlisi eğitim kursu düzenlendi

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, gıda kontrol hizmetlerinin daha etkin ve verimli hale getirilmesi amacıyla gıda kontrol görevlisi kursu düzenlendi.
Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen kursu başarıyla tamamlayan il ve ilçe müdürlüklerinde görevli 20 personel sertifika almaya hak kazandı. Eğitim Tarım ve Orman Bakanlığınca Ankara’dan özel olarak görevlendirilen eğitmen Çiğdem Kurtar tarafından verildi. Gıda ve yem işletmeleri, ancak eğitim alarak sertifikalandırılmış resmi kontrol görevlileri tarafından denetlenebildiğini belirten Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, resmi gıda kontrolör görevlisi kursunu başarıyla tamamlayan personellere yeni görevlerinde başarılar dilediğini söyledi. Demirhan, "Eğitime il ve ilçe müdürlüklerimizden gıda mühendisi, ziraat mühendisi, veteriner hekimler olmak üzere toplam 20 personelimiz katılmıştır. Kurs sonunda katılımcılara kontrol görevlisi kursu katılım belgesi verilmiştir. Verilen bu kurs neticesinde sertifikalarını alan yeni kontrol görevlilerimiz Bakanlığımız adına 5996 sayılı Gıda Kanunu hükümleri doğrultusunda resmi kontrolleri yapmaya ve kanunda öngörülen idarî yaptırımları uygulamaya yetkili hale gelmiştir. Müdürlüğümüz, denetim ekiplerimize yeni katılan 20 gıda kontrol görevlisi ile birlikte İlimizde ve ilçelerimizin tamamında gıda denetimleri için daha güçlü hale gelmiştir. Gıda güvenilirliğini sağlamak amacıyla ilimiz genelinde denetim yapacak yeni kontrol görevlilerine başarılar dilerim" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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