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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirtli sürücülere reflektör dağıtıldı

İHA

Siirtli sürücülere reflektör dağıtıldı

Siirt’te trafik kazalarını engellemek amacıyla kamyon ve traktör sürücülerine reflektör dağıtımı yapıldı.
Siirt İl Jandarma Komutanlığı jandarma trafik timlerince 2020 yılı içerisinde genel trafik kuralları ve reflektör kullanımının önemi konularında 100 yaya ve 8 bin 613 araç sürücüsüne seminer verilip bilgilendirme yapıldı. Eğitim seminerlerinin yanı sıra yapılan trafik kontrollerinde reflektör tak görünür ol mottosu ile geceleri arkadan çarpma şeklinde meydana gelebilecek trafik kazalarını engellemek maksadıyla kamyon ve traktör sürücülerine reflektör dağıtımı yapılarak, reflektörlerin araçlara takılması sağlandı.
Siirt İl Jandarma Komutanlığınca meydana gelebilecek kazaları önlemeye yönelik tedbirlerin en üst seviyede alınmaya devam edeceği belirtildi.

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