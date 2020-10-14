Köylü kadınlar, yaptıkları kurutları satarak geçimlerini sağlıyor

Siirt’in Pervari ilçesine bağlı köylerde yaşayan kadınlar, yaptıkları kurutları satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

Pervari'de toplanan kadınlar önce sütü kaynatıyor, sonra yoğurt kıvamına gelen sütü elleriyle yoğurup istedikleri kıvama getiriyor. Kadınlar, istedikleri kıvama getirdikleri yoğurdu daha sonra kurut haline getiriyor. Kadınlar, ortalama 100 ile 150 kilogram arasında yaptıkları kurutları Siirt kent merkezindeki peynir satıcılarına getirip kilogramını 15 liradan satıyor.

Kurutun tansiyon, şeker ve kalp gibi hastalıklarına iyi geldiğini belirten satıcı Abdulkadir Toprakçı, soğuk geçen kış aylarında hastalıktan korunmak için iyi bir besin olduğunu, yıllardan beri tüketildiğini söyledi. Toprakçı, kurutun Siirtliler tarafından çok fazla talep edildiğini belirtti. Kadınların bu aylarda yapıp piyasaya sürdüğü kurutun alıcılarını beklediğini aktaran Toprakçı, "Kurutu alan vatandaşlar bunu yayla çorbası gibi yapıyor. Çok lezzetli ve tadı güzeldir, sağlıklıdır. Tansiyon, şeker ve kalp hastalıklarına iyi geldiği biliniyor. Eskiden vatandaşlar bunu yiyordu hastaneye gitmiyordu, biz kilosunu 25 liraya satıyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.