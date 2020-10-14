Araçtan 3 kilo 420 gram uyuşturucu çıktı

Bakan Selçuk açıkladı: Bu haftadan itibaren başlıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Siirt'in Baykan ilçesinde bir araçta yapılan aramada 3 kilo 420 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce “narkotik suçlarının önlenmesine” yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Baykan ilçesi Veyselkarani beldesi uygulama noktasında durdurulan bir araçta bulunan bir şahıstan 3 kilo 420 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Şüpheli şahıs gerekli işlemler yapılmak üzere adli makamlara çıkarılmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.