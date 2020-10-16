Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)SİİRT'in Pervari ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 5 kilo 900 gram metamfetamin ve 1 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda Siirt-Pervari kara yolunda seyir halinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 5 kilo 900 gram metamfetamin ve 1 kilo eroin ele geçirildi.
Araçta bulunan 5 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Mehmet Yücel DURAK
2020-10-16 16:46:26
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