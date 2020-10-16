Musa Orhan'ın yargılanmasına başlandı (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Musa Orhan'ın yargılanmasına başlandı (2)

DHA

Musa Orhan'ın yargılanmasına başlandı (2)


MUSA ORHAN'IN TUTUKLU YARGILANMASI TALEBİNE RET
Batman'da intihar eden İpek Er'e (18) cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen tutuksuz sanık Musa Orhan'ın, Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Musa Orhan duruşmaya, Ankara'dan SEBGİS sistemiyle katılırken, İpek Er'in annesi Hakime Kılınç, babası Fuat Er ve avukatları da hazır bulundu. Tutuksuz sanık Orhan, duruşmada savunma yapmayıp, susma hakkını kullandı. Duruşmaya HDP, İHD ve bölge baroları müdahil olma talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, savunma yapmayan Musa Orhan'ın tutuklanma talebi ile dernekler, HDP ve bölge barolarının müdahil olma taleplerinin reddine karar vererek, duruşmayı 25 Şubat 2021 tarihine erteledi. DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Turan KOYUNCU, Mehmet Yücel DURAK
2020-10-16 18:44:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Musa Orhan'ın yargılanmasına başlandı
YEREL HABERLER Musa Orhan'ın yargılanmasına başlandı
Devlet desteği ile yapımına başlanan fabrikada 3 bin kişi istihdam edilecek Siirt'te yapımına başlanan çinko izabe tesisi inşaatı devam ediyor 102 milyon dolarlık bir yatırımla gerçekleştirilen fabrika faaliyete geçtiğinde ülke ekonomisine yılda 250 milyon dolar gelir sağlayacak Fabrikada ayrıca 3 bin kişi istihdam edilecek
YEREL HABERLER Devlet desteği ile yapımına başlanan fabrikada 3 bin ...
Kurtalan'da Kur'an ve hafızlık kursu binası yapılıyor
YEREL HABERLER Kurtalan'da Kur'an ve hafızlık kursu binası yapılıyor
Siirt'te görülen dev yılan paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Siirt'te görülen dev yılan paniğe neden oldu
Araçtan 3 kilo 420 gram uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Araçtan 3 kilo 420 gram uyuşturucu çıktı
Siirt’te ağaçtan düşen adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Siirt’te ağaçtan düşen adam hayatını kaybetti
Siirt'te seyir halindeki araç alev aldı
YEREL HABERLER Siirt'te seyir halindeki araç alev aldı
Köylü kadınlar, yaptıkları kurutları satarak geçimlerini sağlıyor
YEREL HABERLER Köylü kadınlar, yaptıkları kurutları satarak ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X